Putzeinsatz: So werden Leipzigs Straßenbahnen aufgemöbelt

30 Mitarbeiter kümmern sich in ganz Leipzig um die Sauberkeit in Bussen und Bahnen. Hier am Straßenbahnhof Angerbrücke sind es neben Ackermann noch 5 andere Kollegen. Sie müssen jede Nacht rund 100 Fahrzeuge reinigen. Je nach Verschmutzung bleiben dafür nur 5 bis 10 Minuten Zeit pro Bahn. Für die Fahrzeuge gibt es unterschiedliche Reinigungszyklen, angefagen von der täglichen oberflächlichen Reinigung bis hin zum kompletten Durchgang alle 150 Tage.