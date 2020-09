Dresden - In Zeiten von Corona & Schulschliessungen wird Home-Schooling auch in Sachsen immer wichtiger. Dafür braucht es eine moderne technische Ausstattung an den Schulen. Aus diesem Grund hat die Firma PYUR am Mittwoch 10 Tablets an Schülerinnen und Schüler der Grundschule Naußlitz in Dresden vergeben.