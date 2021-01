Sachsen - Laut dem Immobilienvergleichsportal Immowelt haben sich 2020 die Wohnungspreise pro Quadratmeter in vielen Städten im Vergleich zum Vorjahr 2019 deutlich erhöht. Auch Sachsens Großstädte sind betroffen. In Dresden ist ein Anstieg des Quadratmeterpreises von 18% ermittelt worden. Die Stadt Chemnitz kommt auf eine Erhöhung von 11%. In Leipzig ist mit 21% der höchste Stand zu verzeichnen. Datenbasis für die ermittelte Statistik waren auf dem Portal immowelt inserierte Angebote.