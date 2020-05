„Quartier der Generationen“ bezugsfertig

Dresden - Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe hat das umfassende Projekt GÜNTZAREAL in der Dresdener Johannstadt nahezu fertiggestellt. Insgesamt 348 Neubauwohnungen mit einer Gesamtmietfläche von rund 19.720 Quadratmetern sind seit Anfang Mai 2020 in dem „Quartier der Generationen“ in unmittelbarer Nähe der Elbe und nahe am alten Stadtzentrum bezugsfertig. Die 211 familien- und seniorengerechten Wohneinheiten mit zwei bis fünf Zimmern sowie 137 möblierten Mikroapartments für Studenten und Geschäftstätige mit einer Größe von 24 bis 120 Quadratmetern verteilen sich auf acht moderne Neubauten.