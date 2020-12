„Querdenker“-Demo in Dresden – Polizei zieht positive Bilanz

Dresden - "Wir haben das Ziel des Einsatzes erreicht.", so die Worte von Polizeipräsident Jörg Kubiessa zum Versammlungsgeschehen von Querdenkern am vergangenen Samstag in Dresden. Trotz des Verbotes der Querdenker-Demo und verschiedenen, geplanten Ablegern, sowie der erweiterten Ausgangsbeschränkung, die für die sächische Landeshauptstadt am Wochenende galt, trafen am Samstag mehrere Demonstranten in Dresden ein. Die Polizei war bereits in den frühen Morgenstunden vorbereitet und in der Innenstadt mit einem Großaufgebot präsent. Im Verlauf führten die Beamten fortlaufende Kontrollen durch und sorgten dafür, dass sich keine Ansammlungen bildeten. Gleichzeitig ahndeten sie festgestellte Verstöße gegen die bestehenden Corona-Regeln.