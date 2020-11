„Querdenker“: So plant Leipzig den Großdemo-Tag

Verlegung der Demo auf Neue Messe

Sowohl auf dem Messegelände der Neuen Messe als auch im Innenstadtbereich wird es zu stationären Versammlungen kommen. Der vorher geplante Zug um den Innenstadtring wurde Seitens der Stadt verboten. Grundlage ist die sächsische Corona-Schutz-Verordnung. Sie lässt nur eine stationäre Kundgebungen zu. Polizei und Ordnungsamt haben am Freitag während einer Online-Pressekonferenz vor Ausschreitungen auf beiden Seiten gewarnt. "Wir setzen auf die Friedlichkeit aller Versammlungsteilnehmer. Halten Sie sich an die aufgestellten Regeln. Unser Handeln ist auf Deeskalation ausgelegt. Dennoch gibt es Aufrufe zu Gewalt, die wir wahrgenommen haben. Genau wie aus Reihen der Extremisten. Sei es aus links und rechts. Auch diese wollen sich am Versammlungsgeschehen beteiligen", so Torsten Schultze, Polizeipräsident Leipzig. Die Polizei will an diesem Tag die Zahl der Einsatzkräfte deutlich erhöhen. Auch wenn die Beamten von friedlichen Protesten ausgehen, bereite sich die Polizei auch auf einen anderen Verlauf vor.