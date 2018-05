Radebeul feiert Karl May – 30.000 Menschen feiern mit

Besondere Vielfalt erlebten die Besucher in diesem Jahr bei den Präsentationen in der Kleinen Feder. Sechs indigene Nationen gaben faszinierende Einblicke in ihre Kulturen und präsentierten traditionelle Tänze, Geschichten und Musik. Besonders beeindruckend waren die Tänze der Kwakwaka’wakw Nation. In der Gestalt von Tieren, mit Masken, Federschmuck und Trommelklängen ließen sie die Zuschauer an den Traditionen ihrer Vorfahren teilhaben. Bereits zum sechsten Mal reisten die Häuptlinge und Tänzer der Oneida Indian Nation nach Radebeul. Zahlreichen interessierten Zuschauern zeigten sie traditionelle Tänze ihrer irokesischen Kultur. Ed E. Bryant von den Tsimshian aus Kanada stellte mit Tanz, Gesang und Trommelklängen seines Volkes vor. Zur Geschichtennacht am Samstagabend erzählten die Vertreter unterschiedlichster Kulturen Heldengeschichten aus ihrer Heimat.

Auf Karl Mays Geschichtenbasar tauchten die Besucher in die Welt des Orients ein. Großer Beliebtheit erfreuten sich die Geschichten des aus dem Libanon stammenden Kaffeehaus-Geschichtenerzählers Jusuf Naoum, der orientalische Märchen in unsere heutige Zeit übertrug. Die Westernstadt Little Tombstone wurde von den Halunken Big Eddy und Locci aufgemischt. Die Geburtstagsfeier anlässlich von Loccis 80. Geburtstag endete in einer großen Tortenschlacht zwischen ihm und einer ausgewählten Runde aus Freunden und Feinden.