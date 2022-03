Radfahrer auf der Flucht führt Polizei zu Drogenfund

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollten Beamte den 45-Jährigen am Samstagabend kontrollieren. Er versuchte den Angaben zufolge jedoch zu entkommen und warf bei der Flucht eine Tüte mutmaßlich mit Drogen weg. Die Polizisten stellten ihn, ein Richter ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort fanden die Ermittler 200 Gramm Crystal, ein Kilo Haschisch, 250 Gramm Marihuana sowie diverse Drogenutensilien.

Zudem wurden auch noch Handys, zwei Armbanduhren, verbotene Feuerwerkskörper sowie sieben Kisten Porzellan und ein Koffer mit Bildern sichergestellt. Die Polizei prüft, ob es sich um Diebesgut handelt. Gegen den 45-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. (dpa/sn)