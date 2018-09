Radroute von Gorbitz nach Pillnitz wird weiter ausgebaut

Damit wurden die Maßnahmen 525 und 525 B aus dem Radverkehrskonzept umgesetzt. Zum weiteren Ausbau der Radroute erklärt Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain:

„Nach der Markierung der Radverkehrsanlagen auf der Winterbergstraße zwischen An der Pikardie und Liebstädter Straße gibt es seit heute für Radfahrer aus der Innenstadt kommend eine durchgängige Verbindung über den Großen Garten und die Winterbergstraße bis Altdobritz. Mein Ziel ist es, dass deutlich mehr Menschen im Alltag mit dem Rad in Dresden unterwegs sind. Wir haben in der letzten Zeit einige Anstrengungen unternommen, um Radfahren in der Landeshauptstadt attraktiver und sicherer zu machen. Dabei versuchen wir, die vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmen