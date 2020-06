Radverkehrsführung auf Zwickauer Straße einsatzbereit

Am 09.06. werden die Bauarbeiten zur Radverkehrsführung auf der Zwickauer Straße zwischen Marianne-Brandt-Straße und Barbarossastraße abgeschlossen. Linksabbiegen in die Goethestraße ist dadurch wieder möglich.

am Dienstag, dem 9. Juni, werden die Baumaßnahmen zur Verbesserung der

Radverkehrsführung auf der Zwickauer Straße zwischen

Marianne-Brandt-Straße und Barbarossastraße beendet.

Die stationäre Ampel auf der landwärtigen Fahrspur wird wieder in

Betrieb genommen. Das Linksabbiegen in die Goethestraße ist dann auch

wieder möglich.