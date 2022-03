Rätselraten um Babyleiche „Emely“ – Keine heiße Spur

Dresden - Die polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit der im Februar in Dresden-Leuben aufgefundenen Babyleiche dauern weiter an. Inzwischen hat das tote Mädchen von behördlicher Seite den Namen Emely erhalten. Am heutigen Mittwoch ist die Babyleiche auf einem Dresdner Friedhof beigesetzt worden.