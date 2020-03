Räuberische Erpressung in Grünau: Polizei sucht Zeugen

Nach einer räuberischen Erpressung in Leipzig Grünau sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie es in einer Mitteilung heißt, hatten zwei männliche Täter zwischen 18 Uhr und 21 Uhr ein Ehepaar in seiner Wohnung in der Wegastraße überwältigt. Die Unbekannten erbeuteten durch diese Tat Wertsachen in Form von Schmuck und Bargeld. Laut Polizei stammen beide mutmaßlichen Täter aufgrund ihrer Sprache möglicherweise dem ost- oder südosteuropäischen Raum. Die Polizeidirektion Leipzig ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen erpresserischen Menschenraubes, gemäß § 239a StGB.