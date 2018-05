Ralph Hasenhüttl und RB Leipzig gehen getrennte Wege

Gegen 10.00 Uhr trafen sich am Mittwoch die Vereinsverantwortlichen um Vorstandschef Oliver Mintzlaff und Sportdirektor Ralf Rangnick zu einem Krisengespräch. Nach knapp einer Stunde war das Gespräch vorbei und die Trennung beschlossene Sache. Warum genau es nun vorbei ist, bleibt bislang noch unklar. An Erfolgen scheint es nicht zu legen, denn in der vergangenen Saison wurde man überraschenderweise Vizemeister und qualifizierte sich direkt für die Championsleague. In der aktuellen Saison schied man zwar in der Königsklasse aus, doch kam in der Euro- League bis in das Viertelfinale. Neben Hasenhüttl wird wahrscheinlich auch Co-Trainer Zsolt Löw seine Position verlieren.