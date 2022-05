Rammstein nach Corona-Pause zurück auf der Bühne

Die Musiker um Sänger Till Lindemann (59) präsentieren ihre von viel Feuer, Böllern und Effekten geprägte Show an diesem Freitag (19.30 Uhr) und Samstag in der Arena der sächsischen Stadt. Neben Leipzig sind im Juni Konzerte vorgesehen in Berlin (4./5.), Stuttgart (10./11.), Hamburg (14./15.) und Düsseldorf (18./19.).

Rammstein hat bei der zweimal coronabedingt verschobenen Tour nun 42 Konzerte in Europa und Nordamerika angesetzt. Beim ersten Teil besuchten 2019 mehr als eine Million Fans die 30 Shows, davon zehn Auftritte in Deutschland.

Quelle: dpa