Neue Staffel – neue Herausforderung! In der dritten Staffel der Mitkoch-Show erfahren die Kandidaten, erst beim Dreh im Küchenzentrum Dresden, welche Zutaten für das Duell am Herd zur Verfügung stehen. Die zwei Hobbyköche haben nach dem Blick in den Kühlschrank 10 Minuten Zeit ein Rezept zu entwickeln. Nach der Bedenkzeit heißt es dann wie gewohnt, ran an den Herd! Innerhalb von 45 Minuten muss das Menü der Jury rund um den Dresdner Gourmetkoch Gerd Kastenmeier serviert werden.

Hobbyköche aus Sachsen können sich ganz einfach hier in dem untenstehenden Formular anmelden.