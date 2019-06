Rangnick wechselt zu Red Bull – Krösche neuer Sportdirektor bei RB

Mit dem Abschied von Ralf Rangnick wurde am Dienstag das Ende einer Ära bei RB Leipzig verkündet. Der Schwabe verlässt zur kommenden Saison die Messestädter und wechselt als sportlicher Leiter im Bereich Fußball zu Red Bull. Von da aus soll er in Zukunft die drei Standorte des wachsenden Fußball-Netzwerkes in Leipzig, New York und Brasilien betreuen. Ganz verloren geht Rangnick den Leipzigerin also nicht. In Zukunft wird der 60-Jährige aber vor allem in beratender Funktion zur Seite stehen.