Rathaus verwandelt sich in Partylocation

Dresden - So hip sehen die Dresdner ihr Rathaus selten. Rapper MC Fitti begeisterte als Staract am Samstagabend 2.600 junge Erwachsene zur "18er-Party" der Stadt Dresden. Ein Event, zu dem Oberbürgermeister Dirk Hilbert die gerade volljährig gewordenen Gäste einlädt, um erste Kontakte zwischen ihnen und der Landeshauptstadt zu knüpfen. Ab 21 Uhr konnte das Rathaus in einem ganz neuen Licht erlebt werden, ein buntes Rahmenprogramm folgte.