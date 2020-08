Dresden - Theaterfreunde aufgepasst: Der Rathener Theatersommer 2020 hat begonnen. Freuen Sie sich also auch in diesem Sommer auf Kunst- und Theatergenuss in der Sächsischen Schweiz! Besuchen Sie das Theaterzelt auf der linkselbischen Seite und lassen Sie sich von den Kinder- und Familienstücken verzaubern.