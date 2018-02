ratiomat Einbauküchen beraten auf der Baumesse Chemnitz

Chemnitz – Als lokaler Küchenhersteller bietet die ratiomat Einbauküchen GmbH den Messebesuchern der Baumesse Chemnitz vom 2. – 4. Februar 2018 einen Einblick in sein reichhaltiges Angebot an Küchen – dieses Jahr ganz besonders zum Thema Landhaus.

Nach Küchen in Hochglanz-Optik werden aktuell Küchen im Landhausstil ganz besonders von den Kunden nachgefragt, weswegen sich die Aussteller von ratiomat zum Aufbau einer kompletten Landhausküche bei der Baumesse Chemnitz 2018 entschieden haben. Mit kleinen aber feinen Details auch in Sachen „Smart Home“, wie die Bedienung der Küchengeräte via Smartphone, zeichnet sich hier ein neuer Trend ab.

Die Küchenbauexperten von ratiomat beraten auf der Baumesse Chemnitz:

Halle 1, Messestand T11

