Chemnitz- Ein Unbekannter hat eine Frau in Chemnitz niedergeschlagen und ausgeraubt. Die 24-Jährige kam nach dem Raubüberfall am Donnerstagabend verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann war der Frau auf der Straße entgegen gekommen. Nachdem er sie schlug, stürzte die Frau. Der Täter forderte demnach ihren Rucksack und Bargeld. Als sie ihm diese Dinge gab, floh der Unbekannte mit ihrem Portemonnaie, wie es hieß. (dpa)