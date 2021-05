Rauchmelderpflicht auch für Bestandsbauten?

Sachsen- In Sachsen soll die Rauchmelderpflicht auch auf bestehende Gebäude ausgeweitet werden. Bislang gilt diese nur für Neu- und Umbauten.

Der Gesetzentwurf zur Änderung der Sächsischen Bauordnung werde derzeit erarbeitet, so ein Sprecher des Regionalentwicklungsministeriums. Sachsen ist bundesweit das letzte Bundesland, ohne die entsprechende Regelung für bestehende Wohnungen, Hotels, Altenheime oder Schulen. Laut Angaben des Sprechers könnte der Gesetzentwurf in zwei Wochen ins Kabinett und in die Anhörung gehen. Im Herbst könnte er in den Landtag eingebracht werden.