Rauchsäule über Neuschönefeld

Leipzig - Ein Dachstuhlbrand in Neuschönefeld sorgte am Montag für eine riesige Rauchwolke über Leipzig.

Seit Montagmorgen sorgt eine riesige Rauchsäule in Leipzig für Aufsehen. Ein Dachstuhlbrand in an der Ecke Schulze-Delitzsch-Straße/Rosa-Luxemburg-Straße hüllt Neuschönefeld in eine Rauchwolke ein. Laut Angaben der Feuerwehrleitstelle ging bei ihnen der Notruf um 08:02 Uhr ein. Die Löscharbeiten des dreistöckigen Gebäudes gestalten sich als schwierig, weil das baufällige Haus nicht betreten werden kann. Die Feuerwehr arbeitet deshalb mit Drehleitern. Bislang steht die Brandursache noch nicht fest.