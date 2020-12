Hauskauf in Aussicht? Neubau geplant? Eigentumswohnung erworben? Oder soll endlich das lang gehegte Sanierungsvorhaben verwirklicht werden? Egal, welchen Immobilienwunsch Sie realisieren wollen – die Ostsächsische Sparkasse Dresden hat ein innovatives Angebot für Sie: Raumgewinn.

Wer baut, hat tausend Fragen. Worauf kommt es an? Woran muss ich denken? Was wird mich das kosten? Als Sparkasse mit jahrelanger Immobilienexpertise sehen wir, dass Kunde diese Fragen immer wieder an uns stellen. Das war der Anlass für uns als Sparkasse, hierfür eine Lösung zu entwickeln. Raumgewinn liefert Antworten auf all diese Fragen, koordiniert und hilft bei der Budgetplanung. Für jedes Bauthema haben wir in unserem Netzwerk den richtigen Partner und können so stets auf Experten zugreifen, damit Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres Wohntraums einen kühlen Kopf bewahren.

Raumgewinn ist eine All-in-One-Lösung.

Mit Raumgewinn stellen wir Ihnen einen persönlichen Ansprechpartner für den gesamten Planungs- und Realisierungsprozess zur Seite. Ihr Raumgewinn-Berater behält immer den Überblick – selbst wenn Sie einmal nicht mehr wissen sollten, wo Ihnen der Kopf steht. Ihm können Sie alle Fragen stellen – für jedes Problem findet er eine Lösung und den richtigen Partner.

Erleben Sie Raumgewinn!

Nichts geht über ein persönliches Gespräch! Vor allem bei etwas so Privatem wie dem eigenen Zuhause möchte man wissen, wem man seinen Traum anvertraut. Deshalb möchten wir Sie herzlich in unsere Raumgewinn-Erlebniswelt zu einem persönlichen Kennenlernen einladen. Besuchen Sie uns gern im Güntzareal an der Gerokstraße in Dresden. Auf unserer Ausstellungsfläche können Sie sich von der Vielfalt und dem Ideenreichtum unserer Partner inspirieren lassen.

Sie möchten sich digital einen Überblick verschaffen? Kein Problem: Besuchen Sie uns unter raumgewinn-sparkasse.de