Razzia wegen Telegram-Mordplänen gegen Michael Kretschmer

Die Durchsuchungsmaßnahmen werden von der Soko Rex des LKA Sachsen durchgeführt. Auftraggeber ist die Generalstaatsanwaltschaft Dresden.

Die Maßnahmen laufen aktuell. Im Laufe des Tages sollen Medieninformationen veröffentlich werden. Hier der aktuelle Stand der Durchsuchungen im Ticker.

Update 10.40 Uhr

Entsprechend dem vorliegenden Tatverdacht sind unterdessen bei dem heutigen Einsatz Waffen gefunden worden. "Armbrüste, Teile von Waffen, Waffen. Ob diese beschussfähig sind oder überhaupt als sogenannte scharfe Waffen gelten, werden wir im Verlaufe der Untersuchung noch sehen." so Tom Bernhard, Sprecher des Landeskriminalamtes, in einem Video auf dem Twitter-Kanal der Polizei Sachsen.

Das LKA untersucht Objekte, unterstützt von der Polizei Dresden und der Bereitschaftspolizei

Untersucht werden fünf Objekte in Dresden, unter anderem im Stadtteil Pieschen und eines in Heidenau. Laut LKA-Sprecher Tom Bernhard richten sich die Maßnahmen gegen sechs Tatverdächtige, die in einer Telegram-Gruppe Mordäußerungen gegen Michael Kretschmer geäußert haben sollen sowie andere Straftaten gegenüber Politikern.

In einem Video auf dem Twitter Kanal der Polizei Sachsen berichtet Tom Bernhard zum aktuellen Stand der Ermittlungen: "Das LKA ist heute im Einsatz im Zusammenhang mit der Berichterstattung von "frontal", wo es mittlerweile ein Ermittlungsverfahren gibt wegen einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Wir befinden uns hier an einem Objekt, wo einer der Tatverdächtigen dieses Verfahrens momentan durchsucht wird. Wir sind seit den frühen Morgenstunden hier und an weiteren Objekten im Einsatz."

Die Durchsuchungen laufen noch.