RB Leipzig freut sich auf Match gegen Hertha BSC

Am kommenden Dienstag findet wieder der jährliche Leipziger Glühwürmchenumzug statt. Los gehts um 17.30 auf der Festwiese vor der Red Bull Arena. Wer in diesem Jahr das "Glühwürmchendorf" besuchen will, kann dies ab 16 Uhr bereits tun. Neben dem Frauenteam werden auch einige Spieler aus dem RBL-Profikader mit vorbeischauen.