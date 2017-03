RB Leipzig kassiert Auswärtsniederlage

Die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl musste am Samstag die zweite Niederlage gegen einen Nordklub in Folge kassieren. Die Leipziger verloren beim SV Werder Bremen deutlich mit 0:3 (0:1).

Im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel wechselte Hasenhüttl zweimal. Ilsanker und Upamecano begannen für Kaiser und Keita in einem 3-4-3-System. Die Leipziger konnten die Anfangsphase der Partie dominieren, Mittelfeld-Ass Emil Forsberg setze seine Mitspieler immer wieder klug in Szene. Ein Tor sollte aber dabei nicht herausspringen. Ein Kunstschuss des Bremers Junzovic markierte in der 34. Minute den 0:1-Rückstand für die Leipziger.