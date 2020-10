RB Leipzig: Reduzierung auf 999 Fans im Stadion!

8500 Karten wurden bereits per Losverfahren an die Fans der Rot-Weißen verkauft. Nun verlieren die Tickets an Gültigkeit und müssen neu verlost werden. Vom örtlichen Gesundheitsamt wurde die Reduzierung der Zuschauerzahl auf 999 Fans empfohlen. Grund dafür ist das Erreichen von 20 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, die das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig für den Tag des Spiels erwartet. Außerdem wurde der Ticketverkauf für das Bundesligaspiel gegen Hertha BSC am Samstag vorerst gestoppt.