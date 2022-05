RB Leipzig: Trainerin verlässt Frauen-Mannschaft

Das habe die 37-Jährige dem Club am Sonntag mitgeteilt, wie es von RB am Montag hieß. Greulich war zur Saison 2018/19 Cheftrainerin des Frauenteams der Leipziger geworden und schaffte 2020 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In dieser Saison verpasste das Team den Aufstieg in die Frauen-Bundesliga. Über Greulichs Nachfolge will der Club zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Quelle: dpa