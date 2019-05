RB Leipzig trifft letzte Vorbereitungen für das Pokalfinale

ist. RB möchte natürlich auch in diesem Jahr wieder groß feiern. Genau so, wie bei dem letzten großen Erfolg im Jahr 2016, als sie in die erste Bundesliga aufgestigene sind. Wer keine Tickets für das Spiel in Berlin bekommen hat, kann sich allerding gemeinsam mit vielen weiteren RB-Fans das Spiel beim Public Viewing auf der Festwiese anschauen. Dort wird auch am Sonntag das Fanfest mit der Mannschaft stattfinden - Egal wie das Spiel in Berlin ausgeht.