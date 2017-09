RB Leipzig wird Goldsponsor beim Olympiaball

Leipzig – Der VIP-Bereich der Red-Bull-Arena. Hier haben normalerweise nur die besonderen Gäste Zutritt.

Am Montag lud RB Leipzig die Presse in die Heiligen Hallen, denn der Olympiaball findet dieses Jahr zum ersten mal in der Red Bull Arena statt. RB Leipzig ist jetzt Goldsponsor der Benefiz-Gala.

Zum 24ten mal sammelt am 7. Oktober der Olympiaball Spenden für die Olympiaathleten. Mit den Erlösen sollen die Strukturen für die Sportler besser ausgebaut und die Olympioniken bei ihrer individuellen Vorbereitung besser unterstützt werden.

Neben einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm finden erstmalig auch die Ehrungen der Wettkämpfer im Rahmen des Olympiaballs statt.

Bis jetzt sind noch sieben Tische frei. Jeder Unternehmer hat die Möglichkeit, am Olympiaball teilzunehmen.