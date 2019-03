RB-Nachwuchs zieht ins DFB-Pokalfinale ein

Die A-Junioren von RB-Leipzig stehen im Finale des DFB-Pokals. Der Vierte der Bundesliga Nordost bezwang am Sonnabend am Cottaweg Borussia Dortmund mit 9:8 im Elfmeterschießen. Nach Ende der Verlängerung stand es noch 1:1. Im Finale in Berlin wartet nun auf den Leipziger Nachwuchs der VfB Stuttgart. Gut 900 Zuschauer verfolgten das Spiel.