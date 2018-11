RB und commlab mit dem besten Marketing in Leipzig

Der Sonderpreis "Bestes Marketing im Handwerk" ging an die Patisserie Hart & Herzlich. Vor gut einem Jahr feierten die beiden Unternehmer Niclas Wendler und Mirko Klug in ihrem Laden Eröffnung und können sich nun über die Auszeichnung freuen.

Für den Marketingpreis haben sich in diesem 22 Unternehmen beworben, 3 mehr als im Vorjahr. Doch auch nächstes Jahr will der Marketing-Club Leipzig noch mehr Bewerber anziehen. Der Präsident, Georg Donat, weiß auch schon wie.

Seit 2013 vergibt der Marketing-Club Leipzig den Preis jährlich an kleine und große Unternehmen mit dem besten Marketingkonzept.