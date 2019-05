RB: Vier Testspiele im Sommer geplant

Nach der Saison ist vor der Saison: Für RB Leipzig geht es am 5. Juli mit dem Trainingsauftakt weiter. Der Verein hat nun den Terminplan für die Vorbereitungen bekannt gegeben. Am 6. und 7. Juli sollen individuelle Leistungstests folgen. Vom 14. bis zum 20. Juli reist RB dann ins Trainingslager nach Seefeld in Österreich. Insgesamt stehen in der Vorbereitungszeit vier Testspiele an. Die Gegner stehen noch nicht fest. Aktuell befinden sich die Profis und Verantwortlichen von RB Leipzig im Sommerurlaub.

Die Termine im Überblick (Änderungen möglich)