Regeln zum Betreten der Wälder in Dresden verschärft

Die Verfügung diene dazu, die Besucher des Waldes, angrenzende Bewohner und den Wald zu schützen. Bei Waldbrandgefahrenstufe 4, wie etwa am Donnerstag, ist somit das Verlassen von Straßen und Wegen im Wald verboten. Die Zündgefahr in der Waldfläche sei deutlich höher als auf den Waldwegen, so die Begründung. Auch das Parken außerhalb ausgewiesener Parkflächen ist ab Stufe 4 ausdrücklich untersagt. Bei Waldbrandgefahrenstufe 5 ist auch das Betreten von Waldwegen nicht mehr gestattet. Dann dürfen nur noch öffentliche Straßen genutzt werden. Bei einem Verstoß gegen die Bestimmung drohen Geldstrafen von 2500 Euro bis zu 10 000 Euro.