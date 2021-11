Region Leipzig sagt „Danke Bundeswehr“

Um die Leistungen gebührend zu ehren, sind eine Reihe von Aktionen geplant. So beispielsweise eine Weihnachtspaketaktion für Soldaten im Auslandseinsatz. Bereits 300 Pakete sind dank vieler Unterstützer bereits gepackt und werden noch vor Weihnachten bei den Soldatinnen und Soldaten in Mali ankommen.

Außerdem waren Weihnachtsmärkte für die Angehörigen der Bundeswehr und deren Familien geplant. Coronabedingt mussten diese leider abgesagt werden. Andere Aktionen wie beispielsweise Soldatentage bei Heimspielen des SC DHfK und der Icefighters, im Zoo und dem Freizeitpark Belantis wurden auf das kommende Jahr verschoben.

Der Landrat des Landkreis Leipzig, Henry Gaichen (links), äußert sich dankend:

„Ich möchte den Kameraden und Kameradinnen der Bundeswehr danke sagen, speziell auch für den Einsatz in unserem Landkreis Leipzig in über 20 Pflegeheimen und 2 Kliniken. Die auch in der kommenden Woche wieder zu uns anrücken, um zu helfen bei Aufgaben in der Verwaltung und beim Impfen. Ohne Euch wäre das niemals leistbar.“