Reifen von Umweltaktivisten zerstochen

Am vergangenen Wochenende wurde bei 20 verschiedenen Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Betroffen waren parkende PKW in den Leipziger Stadtteilen Gohlis-Süd und Südvorstadt. Laut Aussagen der Polizeidirektion sollen auch Reifen zerstochen wurden sein. Offenbar wurden diese Taten von einer Gruppe Umweltaktivisten verübt, die sich selbst als „Krampus“ bezeichnet. Bereits im Dezember letzten Jahres sollen die unbekannten Täter ähnliche Straftaten begangen haben, so die Polizei selbst. Es soll ein Bekennerschreiben auf den betroffenen Fahrzeugen hinterlassen wurden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.