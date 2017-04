Reifenstecher auf Krankenhausparkplatz

Lichtenstein – Auf dem Kranklenhausparkplatz in Lichtenstein/Erzgebirge zerstachen am Freitag Unbekannte an zwei Fahrzeugen jeweils zwei Reifen.

© Sachsen Fernsehen

In der Zeit von 5.30 Uhr bis 15.00 Uhr am Freitag machten sich unbekannte Täter an den Reifen von zwei Fahrzeugen auf dem Krankenhausparkplatz an der Hartensteiner Straße jeweils zwei Reifen.

Bei einem schwarzen Seat Ibiza zerstachen die Täter beide linke Reifen und bei einem blauen VW Golf IV wurden die beiden rechten Reifen zerstochen.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 400 Euro geschätzt. Zeugenmelden sich bitte bei der Kripo Zwickau unter Telefon 0375 – 428 44 80.