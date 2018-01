Chemnitz – Auf dem Chemnitzer Kaßberg wurde erneut an einem Auto die Reifen beschädigt.

Laut Polizei haben unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag an der Barbarossastraße,

zwischen 15:36 und 17:24 Uhr, an einem Pkw VW beide Reifen der Beifahrerseite zerstochen.

Der VW war verkehrswidrig abgeparkt gewesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.