Reise in die Unterwelt im Vogtlandmuseum

Plauen- Das Vogtlandmuseum Plauen lädt in den Sommerferien zu spannenden Projekten für die Feriengruppen der Horte. Für die Kleineren soll kühles Nass für Erfrischung sorgen, nämlich zum „Waschtag im 19. Jahrhundert“. Die anstrengende Arbeit der Hausfrauen wird zum „Waschfest“ nicht nur erklärt, sondern auch selbst gemacht. Mit Wasser, Kernseife, Waschbrett, Stampfer und Presse kann man in die Vollen gehen.

© Uwe Fischer

Auch das traditionelle Trocknen der Wäschestücke mit Leine und Steckklammer wird geübt. Mitgliederinnen des Fördervereins nehmen sich dem historischen Waschen an. Außerdem angeboten wird die Abenteuerführung „Reise in die Unterwelt“. Kühle Brunnenkeller, Lager- und Luftschutzkeller sowie der alte Archäologiekeller werden aufgesucht, Geschichten über deren Ursprung erzählt und Objekte gezeigt, bei denen es den einen oder anderen „Forscher“ durchaus auch etwas erschaudern lässt. „Taschenlampe oder Handy mit Taschenlampenfunktion sowie Jacke und festes Schuhwerk sollen mitgebracht werden“ informiert Museumspädagoge Uwe Fischer.

Freie Termine können an den Museumskasse erfragt werden.