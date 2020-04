Dresden/Sachsen - Die Corona-Pandemie bringt auch die Tourismusbranche Sachsens an den Rand ihrer Existenz. Mit einer großen Demonstration in Dresden wollten Reisebüros, -veranstalter und auch Busunternehmen am Mittwoch auf ihre Nöte aufmerksam machen. Doch das Licht am Ende des Tunnels ist noch fern.