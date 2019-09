Dresden - Der Pillnitzer Reiterhof „Alte Schäferei“ lädt am Wochenende zum 17. Vereinsturnier und zu den Kreis-, Kinder- und Jugendspielen und Kreismeisterschaften Dresden. Verschiedene Prüfungen in Dressur, Gelände und im Springen sind geplant. Die Prüfungen werden an der Elbwiese unterhalb der Söbrigener Straße ausgetragen. Am Samstag, 15 Uhr, werden die Kreismeister im Springen geehrt. Am Sonntag, 13:30 Uhr, sind die Ehrung der Kreismeister Dressur und die Siegerehrung Vielseitigkeit geplant.