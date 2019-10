Reizwäsche schafft Arbeit

Die gesamte Produktion findet in diesen vier Wänden statt. Die Ideen und Entwürfe für die extravagante Unterwäsche und Bademode stammen von den Wonnebergers selbst. Diese werden dann zu Schnittmustern weiter verarbeitet. Sobald ein Musterstück der erotischen Wäsche fertig ist, kann es an die Produktion gehen. Anhand der Schnittmuster werden die Stoffe ausgeschnitten. Je nach Auflage summieren sich die Stofflagen. Sind die Teile fertig zugeschnitten, wandern sie weiter in die Näherei. Dort werden die einzelnen Stücke zusammengenäht. Je nach Bedarf kommen dann noch Laschen oder Reißverschlüsse hinzu.