Rekordergebnis beim Opernball – 100.000 Euro Scheck übergeben

Strahlende Augen im Grünauer Heizhaus am Montagnachmittag. Mit einer Spendensumme von 100.000 Euro konnte Erlös der Tombola des Leipziger Opernballs an die Stiftung "Leipzig hilft Kindern" übergeben werden. Ein Rekordergebnis, dass die Vorsitzende der Stiftung Dr. Claudia Nerius entgegen nehmen konnte. Das Heizhaus in Grünau ist eines von mehreren sozialen Projekten, dass mit diesem Geld unterstützt werden kann.

Jugendliche jeden Alters finden hier 365 Tage im Jahr eine offene tür und ein offenes Ohr für ihre Probleme. Beiheimatet ist hier auch das Projekt "Grünau Moves", bei dem den Jugendlichen Kostenfreie Tanz- und Ernährungskurse angeboten werden können. Die Vorsitzende der Stiftung zeigte sich begeistert eine so hohe Spendensumme entgegen nehmen zu können.