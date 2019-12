Rekordversuch – Marathonfahrt durch das LVB-Netz

Montagmorgen kurz nach 09 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof - Andreas Dick besteigt wie viele tausende Leipziger an diesem Morgen eine Tram der LVB. Ziel ist die Endhaltestelle der Linie 11 in Schkeuditz. Für Andreas Dick wird dies aber nicht die einzige Fahrt an diesem Tag bleiben. Der Österreicher will an einem Tag das gesamt Liniennetz der Straßenbahn in der Messestadt abfahren.

Über 146 Kilometer Streckennetz sind auf Leipzigs Straßen verbaut. Bis zu 15 Straßenbahnlinien sind hier tagtäglich unterwegs. Die Messestadt verfügt damit über eines der größten Straßenbahnnetze des Landes. Andreas Dick ist Motorjournalist aus Wien und hat schon einige Straßenbahnkilometer auf dem Buckel. In insgesamt 16 europäischen Städten hat der Österreicher bislang 19 Rekorde aufgestellt. Das Leipziger Netz ist für ihn schon jetzt rekordverdächtig.