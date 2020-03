Remke: „Wir sind auf Krawall gebürstet!“

Für die Leipziger sorgte das Hinspiel im September für einen Bruch in den bis dahin erfolgreichen Start in die Saison. Nach 3 Siegen in Folge war das Hinspiel der erste Punkteverlust der laufenden Saison. André Haber möchte nun wieder ein Stück weit Wiedergutmachung. Die Partie am Sonntag wird von Volkswagen Automobile Leipzig präsentiert. Diese Kooperation bietet auf beiden Seiten viele Chancen und Möglichkeiten. Wie die Mannschaft die Anweisungen des Trainers umsetzt und ob es wieder ein doppelter Punktgewinn wird, können die Leipziger Sonntag unter Beweis stellen. Anwurf ist um 16 Uhr in der Quarterback Immobilien Arena.