Renten steigen ab Juli um mehr als 5 Prozent

Ab Juli sollen sich Rentner in Westdeutschland auf 5,35 Prozent mehr Rente freuen können und in Ostdeutschland auf eine Erhöhung von 6,12 Prozent. Das hat das Bundesarbeitsministerium am Dienstag mitgeteilt. Damit fällt die Erhöhung der Altersbezüge höher aus, als angenommen. Im November letzten Jahres hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil noch 4,4 Prozent als voraussichtliche Rentenerhöhung genannt.

Im letzten Jahr gab es in Westdeutschland wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen gesunkenen Löhnen keine Erhöhung der Altersbezüge. Im Osten viel diese mit 0,72 Prozent gering aus. Die Rente hängt mit der Entwicklung der Löhne zusammen. Rein rechnerisch hätte die Rente im vergangenen Jahr sinken müssen, durch die gesetzliche Rentengarantie ist das aber ausgeschlossen.