Chemnitz- Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer mehr in das Bewusstsein der Gesellschaft und damit verbunden werden auch Reparatur Cafés immer beliebter.

Auch die Linke fordert einen Reparaturbonus in ganz Sachsen und sieht nicht ein, warum es zunächst nur einen Modellversuch in Leipzig geben soll. Wir haben mit Rainhard Ziegler gesprochen. Er betreibt seit Jahren ein Repair Café in Chemnitz und hilft bereits jetzt Menschen dabei ihre technischen Geräte wieder fit zu machen.