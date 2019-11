Residenzschloss wieder geöffnet – das denken die Besucher

Die Polizei hat unterdessen klar gestellt, dass sie von vier beteiligten Tätern ausgeht - zwei stiegen ins Grüne Gewölbe ein, zwei warteten im Fluchtauto. Dieses wurde dann in einer Pieschener Tiefgarage in Brand gesteckt, wie nun feststeht. Die Spurensuche um das Residenzschloss und im Grünen Gewölbe dauert an und wird dadurch erschwert, dass die Täter wohl einen Pulverlöscher am Tatort entleerten, um ihre Spuren zu verwischen. Auch die These, dass Informationen von innerhalb der Staatlichen Kunstsammlungen an die Täter weitergegeben wurden, scheint sich für Polizei und SKD Generaldirektorin Marion Ackermann zu erhärten, teilten diese auf der gestrigen Pressekonferenz mit. Diese können Sie in voller Länge auf unserer Facebookseite sehen. Dafür spricht auch, dass die Täter genau zu dem Zeitpunkt zuschlugen, als die Wachen Dienstwechsel hatten.