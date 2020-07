Restart-19: Arena Leipzig bereitet sich auf Corona-Studie vor

Vorbereitungen für Tag X

Am 22. August soll ein Testkonzert mit Tim Bendzko in der Arena Leipzig stattfinden. Forscher der Uniklinik Halle wollen herausfinden, wie sich Infektionsrisiken bei Großveranstaltungen auf ein Minimum reduzieren lassen. Natürlich nur unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Damit das alles klappt, fand am Donnerstag gemeinsam mit dem SC DHfK Handball ein Techniktest in der Mehrzweckhalle am Sportforum statt. Bis die Studie allerdings so stattfinden kann, wie sie nun geplant ist, hat es viel Geduld gekostet, so Karsten Günther, Geschäftsführer des SC DHfK Handball.