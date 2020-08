RESTART-19: Bendzko-Konzert für die Wissenschaft

„Nur noch kurz die Welt retten“: Für die Event- & Sportbranche könnte der Titel von Tim Bendzko an diesem Samstag wohl nicht passender gewesen sein. Denn es ist ihre Welt, die in den letzten Monaten durch Corona ordentlich ins Wanken gebracht wurde. Hoffnung soll eine am Samstag in Leipzig durchgeführte Studie sein. Ihr Name: Restart-19. Ziel ist es, unter welchen Bedingungen Großveranstaltungen wieder stattfinden könnten. Rund 1500 Teilnehmer hatten sich freiwillig dafür gemeldet.